Потвен: ох, Овечкин нанёс удар плечом прямо в челюсть Писику

Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли, а ныне телевизионный эксперт Денис Потвен критически отнёсся к силовому приёму нападающего Александра Овечкина на защитнике Марке Писике в матче «Вашингтон Кэпиталз» — «Флорида Пантерз» (5:6 Б). Напомним, во втором периоде Овечкин мощным силовым приёмом опрокинул Писика, попав тому плечом в область подбородка. За свои действия Овечкин не получил даже малого штрафа.



«Ох, это было плечо Овечкина в нос Писику. Основной удар пришёлся прямо в челюсть, а Овечкин весит 235 фунтов. Этот силовой приём — посмотрите сами — был проведён в челюсть и опрокинул Писика», — приводит слова Потвена Russian Machine Never Breaks.

Посмотреть видео силового приёма Овечкина также можно в «Твиттере».