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Итоги дня в НХЛ для россиян: четыре силовых приёма Овечкина, «-2» Киселевича

Итоги дня в НХЛ для россиян: четыре силовых приёма Овечкина, «-2» Киселевича
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно три матча. Участие в играх приняли пятеро российских хоккеистов. Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин провёл четыре силовых приёма, нападающий «Флориды» Евгений Дадонов отметился голом и результативной передачей, Евгений Кузнецов записал в актив два голевых паса.

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыВремя
Овечкин (н)

Кузнецов (н)

Орлов (з)

Киселевич (з)

Дадонов (н)		«Вашингтон»

«Вашингтон»

«Вашингтон»

«Флорида»

«Флорида»		0

0+2

0

0

1+1		0

0

-1

-2

0		2

2

0

0

0		2

2

4

1

3		4

3

0

0

0		22.50

20.58

23.09

11.26

21.45
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