Итоги дня в НХЛ для россиян: четыре силовых приёма Овечкина, «-2» Киселевича

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно три матча. Участие в играх приняли пятеро российских хоккеистов. Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин провёл четыре силовых приёма, нападающий «Флориды» Евгений Дадонов отметился голом и результативной передачей, Евгений Кузнецов записал в актив два голевых паса.

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Время Овечкин (н)



Кузнецов (н)



Орлов (з)



Киселевич (з)



Дадонов (н) «Вашингтон»



«Вашингтон»



«Вашингтон»



«Флорида»



«Флорида» 0



0+2



0



0



1+1 0



0



-1



-2



0 2



2



0



0



0 2



2



4



1



3 4



3



0



0



0 22.50



20.58



23.09



11.26



21.45