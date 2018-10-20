Итоги дня в НХЛ для россиян: четыре силовых приёма Овечкина, «-2» Киселевича

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно три матча. Участие в играх приняли пятеро российских хоккеистов. Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин провёл четыре силовых приёма, нападающий «Флориды» Евгений Дадонов отметился голом и результативной передачей, Евгений Кузнецов записал в актив два голевых паса.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Время
|Овечкин (н)
Кузнецов (н)
Орлов (з)
Киселевич (з)
Дадонов (н)
|«Вашингтон»
«Вашингтон»
«Вашингтон»
«Флорида»
«Флорида»
|0
0+2
0
0
1+1
|0
0
-1
-2
0
|2
2
0
0
0
|2
2
4
1
3
|4
3
0
0
0
|22.50
20.58
23.09
11.26
21.45