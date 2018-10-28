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Гол Панарина в овертайме принёс «Коламбусу» победу над «Баффало»

Гол Панарина в овертайме принёс «Коламбусу» победу над «Баффало»
Хоккей / НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и закончилась со счётом 5:4 ОТ (1:2, 3:0, 0:2, 1:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в овертайме забросил российский форвард «Блю Джекетс» Артемий Панарин, набравший в сумме 3 балла (2+1) за результативность в матче. По три очка в составе победителей также набрали Кэм Аткинсон (2+1) и Пьер-Люк Дюбуа (1+2). Голкипер хозяев Йоонас Корписало отразил 34 броска.

В составе «Баффало» заброшенными шайбами отметились Кайл Окпосо, Джефф Скиннер, Джейсон Поменвиль и Кейси Миттельштадт. Голкипер Линус Улльмарк совершил 32 сейва.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2018, воскресенье. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
5 : 4
1:2, 3:0, 0:2, 1:0
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 – Окпосо (Томпсон, Нельсон) – 01:38 (5x5), 1:1 – Дюбуа (Панарин) – 08:37 (5x5), 1:2 – Скиннер (Маккейб, Айкел) – 14:11 (5x5), 2:2 – Панарин (Дюбуа, Аткинсон) – 21:34 (5x5), 3:2 – Аткинсон (Нэш, Веренски) – 36:42 (5x5), 4:2 – Аткинсон (Фолиньо, Харрингтон) – 37:13 (5x5), 4:3 – Поменвиль (Айкел, Маккейб) – 42:32 (5x5), 4:4 – Миттельштадт (Поменвиль, Скиннер) – 44:30 (5x4), 5:4 – Панарин (Дюбуа) – 60:31 (3x3)
Панарин в матче с «Баффало» забросил свою 4-ю шайбу в сезоне
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