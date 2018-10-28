Гол Панарина в овертайме принёс «Коламбусу» победу над «Баффало»

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и закончилась со счётом 5:4 ОТ (1:2, 3:0, 0:2, 1:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в овертайме забросил российский форвард «Блю Джекетс» Артемий Панарин, набравший в сумме 3 балла (2+1) за результативность в матче. По три очка в составе победителей также набрали Кэм Аткинсон (2+1) и Пьер-Люк Дюбуа (1+2). Голкипер хозяев Йоонас Корписало отразил 34 броска.

В составе «Баффало» заброшенными шайбами отметились Кайл Окпосо, Джефф Скиннер, Джейсон Поменвиль и Кейси Миттельштадт. Голкипер Линус Улльмарк совершил 32 сейва.