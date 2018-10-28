Тарасенко: «Сент-Луису» главное не заморачиваться, ещё далеко не конец сезона

Форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (7:3).

«У нас и правда было много эмоций. Все понимали, насколько важна эта игра. Но сейчас самое главное – не слишком на этом заморачиваться. Ещё далеко не конец сезона. Два дня назад я вам говорил, что все ребята выложатся на 100 процентов», – цитирует Тарасенко официальный сайт НХЛ.

Нападающий «музыкантов» забросил 182-ю и 183-ю шайбы в карьере и вышел на восьмое место в истории клуба по этому показателю, опередив Александра Стина. Первое место занимает Бретт Халл (527), на второй строчке расположился Берни Федерко (352), топ-3 замыкает Брайан Саттер (303). Следом идут Гарри Ангер (292), Кейт Ткачак (208), Дэвид Бэйкс (206) и Павол Демитра (204).