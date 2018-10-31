Дадонов: Панарин — взрослый мальчик, он сам знает, что ему надо

Нападающий «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов, который готовится к вынесенным матчам с «Виннипег Джетс» в Хельсинки, поделился точкой зрения по поводу будущего форварда «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина.

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«Панарина с днём рождения не поздравлял… Могу сейчас поздравить. С днём рождения, Артём! Могу ли посоветовать ему перейти во «Флориду»? Насколько мне скажут, настолько я и позову. Кучеров его в «Тампу» зазывает? За ним будет последнее слово. Он взрослый мальчик, сам знает, что ему надо.



Как отношусь к тому, что в КХЛ в декабре сыграют под открытым небом на стадионе вместимостью 60 тыс.? Что-то слышал об этом, деталей не знаю. Это здорово, пытаются побить рекорд КХЛ по количеству зрителей. Мне самому интересно, я никогда не участвовал в матчах на открытом воздухе, на таких стадионах. Я бы и сам хотел сыграть в таком матче», — передаёт слова Дадонова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.