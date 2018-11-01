Ганзл: стараемся не обращать внимания на перестановки в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Робин Ганзл прокомментировал изменения в тренерском штабе московского клуба.

«Мы стараемся не обращать внимания на перестановки и как можно лучше выполнять на льду всё, что от нас требуют тренеры. Мы по-прежнему идём в зоне плей-офф и должны биться за победу в каждом матче, чтобы подняться как можно выше. Сейчас у нас не самые стабильные результаты, поэтому нужно ещё над многим работать, чтобы показывать свою лучшую игру», — приводят слова хоккеиста «Известия».

Напомним, серия поражений столичного клуба составляет три матча.

Сегодня, 1 ноября, «Спартак» проведёт матч регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым». Встреча состоится в Уфе на «Уфа-Арене», начало — в 17:00 по московскому времени.