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«Коламбус» обыграл «Сан-Хосе» благодаря 44 сейвам Бобровского

«Коламбус» обыграл «Сан-Хосе» благодаря 44 сейвам Бобровского
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» дома уступил «Коламбус Блю Джекетс» — 1:4.

Счёт в середине первого периода открыл нападающий «акул» Кевин Лабанк, но затем забивали только гости — к старту третьего периода отличились Энтони Дюклер, Сет Джонс и Ник Фолиньо, а точку в матче поставил Джош Андерсон.

Одним из главных героев встречи стал российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, отразивший 44 броска из 45. Артемий Панарин заработал показатель полезности «-1» и пять раз бросил в створ ворот за 18 минут и 40 секунд, проведённых на льду. Защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон, пополнивший состав команды в межсезонье, заработал показатель полезности «-3», сыграв 27.38.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2018, пятница. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1 : 4
1:1, 0:2, 0:1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 – Лабанк (Кутюр, Влашич) – 11:50 (5x5), 1:1 – Дюклер (Мюррей, Веннберг) – 16:30 (5x5), 1:2 – Джонс (Дюклер, Седлак) – 29:15 (5x5), 1:3 – Фолиньо (Нутиваара) – 38:40 (5x5), 1:4 – Андерсон – 58:59 (en)
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