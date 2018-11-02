«Коламбус» обыграл «Сан-Хосе» благодаря 44 сейвам Бобровского

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» дома уступил «Коламбус Блю Джекетс» — 1:4.

Счёт в середине первого периода открыл нападающий «акул» Кевин Лабанк, но затем забивали только гости — к старту третьего периода отличились Энтони Дюклер, Сет Джонс и Ник Фолиньо, а точку в матче поставил Джош Андерсон.

Одним из главных героев встречи стал российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, отразивший 44 броска из 45. Артемий Панарин заработал показатель полезности «-1» и пять раз бросил в створ ворот за 18 минут и 40 секунд, проведённых на льду. Защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон, пополнивший состав команды в межсезонье, заработал показатель полезности «-3», сыграв 27.38.