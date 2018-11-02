Бобровский — о новой экипировке: руки в синяках, это просто ужасно

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский выразил недовольство изменением размера вратарской экипировки.



«С новой экипировкой начинаешь просто бояться шайб, особенно на тренировках. Руки и локти — в синяках, это просто ужасно. Ладно, обрезали защиту рук, но ведь и защиту груди тоже уменьшили. У меня никогда в жизни не было синяков на руках, а теперь кажется, что все броски летят именно туда. Если шайба прилетит в руку, будет больно.



Я не против, если лига хочет повысить результативность. Но когда отнимают защиту у человека, это плохо. Человек ведь инстинктивно привык защищать тело, а вратарю нужно, наоборот, подставляться под выстрелы. Из-за новой защиты появляются маленькие колебания в решении, в уме. Это может стоить вам пропущенной шайбы», — приводит слова Бобровского The Columbus Dispatch.

Сделай мне больно. Голкиперы НХЛ жалуются на синяки и шишки Теперь ясно, почему Бобровский не играет так, как может.