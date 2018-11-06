Главный тренер «Оттавы»: доверяю Рэймонду и верю в искренность извинений игроков

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ги Буше прокомментировал заявление игроков по поводу инцидента с видео, на котором хоккеисты шутят о способности реализовывать буллиты, издеваются над одним из тренеров команды Марти Рэймондом и смеются над неэффективностью спецбригады.

«Во время перестройки команды нет ничего важнее, чем убедиться, что все игроки и тренеры придерживаются одного плана, одних ценностей и одной системы игры. Мы доверяем тренеру Марти Рэймонду, а также верим в искренность извинений игроков. Это наши командные дела, и больше в прессе мы не собираемся их комментировать», — цитирует Буше официальный сайт клуба.

Видео было снято в Фениксе 29 или 30 октября. Предположительно ролик записал водитель такси, который перевозил семерых игроков команды. Никто из них не знал, что разговор записывается. В такси в этот момент находились лидеры «сенаторов» Крис Уайдман, Мэтт Дюшейн, Тома Шабо, Крис Тирни, Дилан Демело, Колин Уайт и Алекс Форментон.