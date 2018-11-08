Гурьянов сыграет с «Сан-Хосе», это будет второй матч форварда в НХЛ

Российский нападающий системы «Даллас Старз» Денис Гурьянов сыграет за основную команду в матче с «Сан-Хосе Шаркс», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Шон Шапиро. 21-летний россиянин сыграет в одном звене с Джейми Бенном и Джейсоном Спеццой.



Для российского хоккеиста это будет второй матч в Национальной хоккейной лиге, первый матч форвард провёл 8 апреля 2017 года.



Гурьянов — лучший бомбардир фарм-клуба «Техас» в текущем регулярном чемпионате АХЛ, игрок заработал 12 (6+6) баллов в 11 матчах при показателе полезности «-2» и четырёх минутах штрафного времени.



Ранее Гурьянов выступал в КХЛ за тольяттинскую «Ладу».

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