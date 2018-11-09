Басков об отставке Дуайера: только радикальными переменами можно что-то изменить

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал решение клуба отправить в отставку тренерский штаб Горди Гуайера.

«Команде необходимы радикальные перемены, поэтому, совместно с тренерами обсудив положение дел, мы пришли к единодушному выводу, что прекращение сотрудничества с нынешним тренерским штабом должно придать положительный импульс нашей команде. Нам необходимо кардинальное улучшение практически всех компонентов игры. В такие моменты резкие решения оправданны, только так мы можем что-то изменить.

О том, кто заменит Горди Дуайера и его ассистентов, будет вскоре объявлено. Новый тренерский штаб приступит к работе в ближайшее время, чтобы подготовить команду к матчу против «Трактора», — цитирует Баскова официальный сайт минского «Динамо».