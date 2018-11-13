Куинн: жалко терять Бучневича на такой срок. Он делал всё, на что способен

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал травму нападающего «блюширтс» Павла Бучневича. Российский хоккеист пропустит от четырёх до шести недель из-за перелома пальца.

«В последних матчах он результативно играл в атаке и делал всё, на что способен. Жалко, что он будет отсутствовать столь длительный период. Но таков наш спорт. Мы двигаемся дальше и надеемся на его скорейшее выздоровление», — цитирует Куинна официальный сайт НХЛ.

В нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 23-летний Бучневич провёл 14 матчей, сумев записать в свой актив 9 (5+4) очков при показателе полезности «0» и двух минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 15 минут за матч. В прошлой «регулярке» Бучневич заработал 43 (14+29) очка в 74 играх.