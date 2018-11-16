«Локомотив» обыграл на выезде «Спартак», Рафиков набрал два очка

«Спартак» уступил «Локомотиву» со счётом 1:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Москве.



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«Железнодорожники» вышли вперёд на 3-й минуте благодаря точному броску Рушана Рафикова. Во втором периоде немаловажную роль сыграли спецбригады команды Дмитрия Квартальнова: Егор Аверин отличился в большинстве, а Андрей Локтионов — в меньшинстве. Москвичи сумели отыграть одну шайбу усилиями Александра Хохлачёва в третьем периоде, но на большее их не хватило и этот счёт остался неизменным до окончания игры.



Красно-белые проиграли во второй раз за последние пять матчей регулярного чемпионата, а «Локомотив» одержал вторую победу в трёх встречах.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.