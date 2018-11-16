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«Локомотив» обыграл на выезде «Спартак», Рафиков набрал два очка

«Локомотив» обыграл на выезде «Спартак», Рафиков набрал два очка
Хоккей / КХЛ

«Спартак» уступил «Локомотиву» со счётом 1:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Москве.

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«Железнодорожники» вышли вперёд на 3-й минуте благодаря точному броску Рушана Рафикова. Во втором периоде немаловажную роль сыграли спецбригады команды Дмитрия Квартальнова: Егор Аверин отличился в большинстве, а Андрей Локтионов — в меньшинстве. Москвичи сумели отыграть одну шайбу усилиями Александра Хохлачёва в третьем периоде, но на большее их не хватило и этот счёт остался неизменным до окончания игры.

Красно-белые проиграли во второй раз за последние пять матчей регулярного чемпионата, а «Локомотив» одержал вторую победу в трёх встречах.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2018, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
1 : 3
0:1, 0:2, 1:0
Локомотив
Ярославль
0:1 – Рафиков – 02:01 (5x5), 0:2 – Аверин (Осипов) – 22:47 (5x4), 0:3 – Локтионов (Рафиков) – 27:58 (5x4), 1:3 – Хохлачёв – 47:22 (5x5)
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