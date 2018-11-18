Лундквист — об исторической победе: я испытываю гордость

Легендарный голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (4:2). Шведский вратарь одержал 438-ю победу в НХЛ, проведя за карьеру 821 матч в лиге. Он вышел на чистое седьмое место в истории НХЛ по победам, преодолев результат Жака Планта, одержавшего 437 побед в 837 матчах.

«Я испытываю гордость. Когда входишь в топ-10, то, пожалуй, впервые начинаешь изучать список очень хороших вратарей, сыгравших важную роль в развитии игры. Для меня это многое значит», — цитирует Лундквиста официальный сайт НХЛ.

Также легендарный вратарь «рейнджерс» вышел на 13-е место в истории НХЛ по матчам среди вратарей, опередив Шона Бурка (820).