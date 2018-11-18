СКА переиграл «Металлург», продлив победную серию до четырёх матчей

СКА обыграл «Металлург» со счётом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Санкт-Петербурге.



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Счёт в игре был открыт на 14-й минуте – защитник «армейцев» Антон Белов реализовал численный перевес, забросив первую шайбу в нынешнем сезоне. Гости восстановил статус-кво в начале второго периода благодаря голу нападающего Антона Чибисова. Петербуржцам потребовалось 10 минут, чтобы снова выйти вперёд – форвард Максим Карпов отличился в большинстве. В третьем периоде командам не удалось порадовать болельщиков заброшенными шайбами.



Клуб из Санкт-Петербурга одержал четвёртую победу подряд, а подопечные Йозефа Яндача прервали серию из семи побед.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.