«Авангард» уступил «Йокериту» в Хельсинки, пропустив семь шайб

«Йокерит» переиграл «Авангард» со счётом 7:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Хельсинки.



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«Шуты» открыли счёт усилиями Алекса Гранта, отличившегося на 19-й минуте. Исход противостояния был решён во втором игровом отрезке, в ходе которого финский клуб забросил четыре шайбы, авторами которых стали Стив Мозес, Виктор Лёв, Сами Лепистё и Йон Норман. «Ястребы» отметились голом Виктора Стольберга, отличившегося на старте второго периода. В заключительной двадцатиминутке Пекка Йормакка и Джефф Плэтт укрепили преимущество хозяев, на что гости ответили шайбами Дениса Зернова, Ильи Михеева и Евгения Медведева.



«Йокерит» продлил победную серию до четырёх матчей, «Авангард» проиграл во второй раз за последние три игры.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.