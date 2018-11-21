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«Авангард» уступил «Йокериту» в Хельсинки, пропустив семь шайб

«Авангард» уступил «Йокериту» в Хельсинки, пропустив семь шайб
Хоккей / КХЛ

«Йокерит» переиграл «Авангард» со счётом 7:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Хельсинки.

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«Шуты» открыли счёт усилиями Алекса Гранта, отличившегося на 19-й минуте. Исход противостояния был решён во втором игровом отрезке, в ходе которого финский клуб забросил четыре шайбы, авторами которых стали Стив Мозес, Виктор Лёв, Сами Лепистё и Йон Норман. «Ястребы» отметились голом Виктора Стольберга, отличившегося на старте второго периода. В заключительной двадцатиминутке Пекка Йормакка и Джефф Плэтт укрепили преимущество хозяев, на что гости ответили шайбами Дениса Зернова, Ильи Михеева и Евгения Медведева.

«Йокерит» продлил победную серию до четырёх матчей, «Авангард» проиграл во второй раз за последние три игры.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 ноября 2018, среда. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
7 : 4
1:0, 4:1, 2:3
Авангард
Омск
1:0 – Грант (Пильстрём) – 18:58 (5x5), 1:1 – Стольберг (Зернов, Михеев) – 21:02 (5x5), 2:1 – Мозес – 21:48 (5x5), 3:1 – Лёв (О'Нилл) – 26:58 (5x5), 4:1 – Лепистё (О'Нилл, Лёв) – 34:52 (5x5), 5:1 – Норман (О'Нилл, Маннинен) – 37:18 (5x5), 6:1 – Йормакка (Маннинен, Плэтт) – 41:56 (5x5), 6:2 – Зернов (Михеев, Медведев) – 46:10 (5x5), 6:3 – Михеев (Зернов, Широков) – 53:25 (5x3), 7:3 – Плэтт – 54:01 (4x5), 7:4 – Медведев (Зернов) – 59:52 (4x3)
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