Дьяков: большое спасибо новым руководителям «Адмирала» за шанс вернуться

Защитник «Адмирала» Кирилл Дьяков после победы над минским «Динамо» (5:1) рассказал о возвращении в команду. Свой последний матч за приморский клуб Дьяков провёл 9 октября, после чего прежнее руководство приморского клуба приняло решение отказаться от услуг игрока.

«Матч складывался для нас довольно удачно, реализовали большинство своих моментов. Из-за этого и выиграли. Все время были на шаг впереди соперника. Пропущенная шайба нас не сбила, мы и дальше продолжили играть в свой хоккей и в итоге реализовали моменты.

Было не просто, столько времени был без хоккея. Хочется продолжать помогать команде, вместе с ней расти. Я был в Минске, тренировался с любителями, даже участвовал в турнире. Потом поехал в «Рубин», был там две недели. Большое спасибо руководству этого клуба, что пошли мне навстречу. Потом мне позвонили новые руководители «Адмирала» и сказали, что хотят, чтобы я вернулся. За это им тоже очень большое спасибо, за этот предоставленный шанс.

Я был безумно рад вновь увидеть всех ребят, снова окунуться в атмосферу тренировок и игр. У меня только положительные эмоции. Всё здорово», — цитирует Дьякова официальный сайт клуба.