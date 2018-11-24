Барбашёв прервал безголевую серию, забив 2-й гол в сезоне

Российский нападающий клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв отметился второй заброшенной шайбой в сезоне. В домашней встрече с «Нэшвилл Предаторз» (завершился 1-й период, счёт — 3:1 в пользу хозяев) форвард забросил в первом периоде на 10-й минуте, ассистентом выступил Джордан Шмальц.

Таким образом, Барбашёв прервал свою безголевую серию, которая насчитывала 11 матчей, и забил первый гол с 21 октября, когда он забросил в игре с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:1).

Видео гола доступно для просмотра на официальном сайте НХЛ.

Эта шайба стала 5-м очком Барбашёва в 18 матчах текущего сезона. Всего в НХЛ на счету россиянина 30 (14+16) баллов за результативность в 102 матчах. Россиянин выступает за «Сент-Луис Блюз» с 2016 года.