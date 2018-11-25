Фрэттин: «Барыс» сыграл небрежно и упустил заслуженное лидерство в Ярославле

Форвард «Барыса» Мэттью Фрэттин поделился мнением о гостевой игре с «Локомотивом» (3:5). По ходу матча клуб из Астаны выигрывал со счётом 3:1.



«К сожалению, получилось не очень хорошо. Мы провели два хороших периода, но сыграли небрежно в третьем и упустили заслуженное лидерство. Предстоит сыграть ещё много матчей, мы должны действовать лучше в плане сохранения добытого преимущества.



Игра с Ореховым и Михайлисом? Это два действительно хороших игрока. Никита – очень умный, отлично двигает шайбу, создаёт моменты. Он – тот парень, который обязательно найдёт тебя, если ты будешь открыт. Орехов может использовать скорость, чтобы получить преимущество в игровых эпизодах. Валера – один из самых быстрых игроков в команде. Он старается играть достаточно просто, доставлять шайбу до нападающих и открываться под хороший бросок», — цитирует Фрэттина официальный сайт «Барыса».

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