Кучеров — лидер НХЛ по количеству очков, набранных в ноябре

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров записал на свой счёт две результативные передачи в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2).



В 13 матчах, которые состоялись в ноябре, российский хоккеист набрал 20 (4+16) очков. Кучеров лидирует по количеству результативных баллов, набранных в нынешнем месяце. В октябре 2017 года 25-летний форвард набрал 21 (13+8) очко, а его лучший результат зафиксирован в марте 2017 года – 12 заброшенных шайб и 10 результативных передач в 14 матчах месяца.



Помимо этого, Кучеров вышел на шестое место в истории «молний» по количеству очков в большинстве. Теперь на его счету 124 результативных балла, ближайший ориентир – Дэн Бойл (126).



В 24 матчах нынешнего сезона Никита набрал 32 (9+23) очка.

Кучеров вышел на 6-е место в истории «Тампы» по количеству очков в большинстве