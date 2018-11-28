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«Почта России» выпустила карточку к 100-летию со дня рождения Анатолия Тарасова

«Почта России» выпустила карточку к 100-летию со дня рождения Анатолия Тарасова
Хоккей / Прочие

«Почта России» ввела в обращение карточку с оригинальной маркой, посвящённую 100-летию со дня рождения легендарного российского тренера хоккейного клуба ЦСКА и сборной СССР Анатолия Тарасова. Об этом сообщается в пресс-релизе «Почты России».

На марке изображён портрет прославленного наставника, а на основном изображении находится тренер во время хоккейного матча. Тираж карточки составляет 11 тыс. экземпляров.

Фото: Почта России

10 декабря исполняется 100 лет со дня рождения Тарасова. Вчера, 27 ноября, в Госдуме состоялось открытие выставки в честь столетия тренера. В 1974 году Тарасов был введён в Зал хоккейной славы в Торонто. В 1997 году в числе первых введён в Зал хоккейной славы Международной федерации хоккея (IIHF).

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