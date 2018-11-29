Цулыгин: могу только извиниться перед болельщиками «Салавата» за такую игру

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился впечатлениями от матча с «Металлургом» (0:4).



«Поздравляю соперника с победой. Была хорошая игра с их стороны. Говоря о нас, от лица всей команды, в первую очередь от себя, я могу только извиниться перед нашими болельщиками, которые реально болеют за нас, за то, что мы показали такую игру.



Не разочаровался ли я в Дубровском? Разочарования нет. Вся команда сыграла очень плохо, и не стоит говорить, что Дубровский там что-то не сделал или ещё что-то. Он работал и что мог, то показал.



Мало забивают крайние нападающие? Проблемы не только у крайних нападающих — мы две игры не забиваем. И не только праворукие, но и леворукие. Поэтому, это проблема общекомандная, а не чья-то лично.



Только две волевые победы? Честно, мы не считали, сколько игр выиграли, когда первыми пропускали. Если вы ведёте статистику, спасибо, что подсказали. Мы посмотрим это всё. Но я не вижу в этом колоссальной проблемы, что если мы пропустили первыми, то проиграли», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Салават» потерпел крупное поражение в Уфе от «Металлурга»