Шат-аут Куика помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Каролину»

«Лос-Анджелес Кингз» встречался с «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра прошла в Калифорнии и закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Первые два периода не порадовали болельщиков заброшенными шайбами, а результативный бросок в исполнении Алека Мартинеса был зафиксирован лишь на 58-й минуте игры. Чуть позже Кайл Клиффорд поразил пустые ворота гостей. Голкипер хозяев Джонатан Куик отыграл на ноль, записав на свой счёт 34 сейва.

Российский форвард «ураганов» Андрей Свечников провёл на льду 14 минут 58 секунд, нанёс два броска в створ и заработал показатель полезности «-2».

В матче не принимал участия российский нападающий Илья Ковальчук. Ранее стало известно, что из-за инфекции в лодыжке опытному форварду придётся пропустить четыре недели, его ждёт хирургическая операция.