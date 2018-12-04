Новиков о сборной: Воробьёв тренер СКА, при равных условиях берёт своего игрока

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о составе сборной России на Кубок Первого канала.

«Я не вижу ничего необычного или страшного в том, что основная база сборной – это СКА и ЦСКА. При всём уважении к лидировавшему «Автомобилисту», откуда тренеры брали игроков, понятие стабильности и надёжности соответствует игрокам этих топовых команд. Воробьёв – тренер СКА, и при равных условиях он берёт своего игрока, потому что он его чувствует. Так было всегда, ничего сложного здесь нет. Понятно, что мы хотим выиграть Кубок Первого канала, но это просмотровый турнир, здесь идёт просмотр кандидатов. Тренерский штаб поступает в соответствии с тем, как он видит ситуацию. Можно, конечно, обсуждать две-три фамилии, но это можно делать за чашкой чая.

Повлияла ли хорошая игра тройки Кетов — Кадейкин — Телегин на Кубке Карьяла на то, что её опять вызвали в сборную? Кетов, насколько я помню, тогда был капитаном сборной. А это уже означает определённую заслугу и уважение. По политическим моментам он должен быть в сборной. Вдобавок, все трое очень хорошо стараются, играют друг на друга и на команду и показывают активный хоккей. Поэтому почему нет? Эти ребята – трудолюбивые лошадки, они обязательно должны быть в сборной», — сказал Новиков в интервью «Чемпионату».