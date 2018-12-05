«Северсталь» расторгла контракты с Евгением Григоренко и Максимом Пестушко

«Северсталь» расторгла контракты с нападающими Евгением Григоренко и Максимом Пестушко, информирует официальный сайт клуба.

Евгений провёл в составе жёлто-чёрных 12 игр, забросив одну шайбу и сделав две результативные передачи при показателе полезности «-3». Максим в составе «Северстали» провёл четыре игры и не набрал очков, заработав полезность «-1».

Ранее от услуг Пестушко отказались в московском «Динамо». 9 ноября Максим подписал пробный контракт, в рамках которого провёл три официальных матча. За отведённый период игрок результативных баллов не набрал. По окончании просмотрового соглашения Пестушко не было предложено полноценное сотрудничество.

Сегодня, 5 декабря, состав череповецкой команды пополнил нападающий Евгений Лапенков.