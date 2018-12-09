Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Динамо» — «Урал». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

Итоги дня НХЛ для россиян: «+5» Проворова, 7 хитов Задорова, провал вратарей

Итоги дня НХЛ для россиян: «+5» Проворова, 7 хитов Задорова, провал вратарей
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. На лёд выходили 18 представителей России.

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 10 бросков из 13 и был заменён после первого периода. Для российского вратаря календарная неделя сложилась крайне неудачно. В трёх матчах он одержал одну победу и пропустил 14 шайб. Джон Торторелла дважды принимал решение о замене Бобровского в ходе матча. Сергей проводит худший сезон в карьере. Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов закончил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (6:2) с показателем полезности «+5». Это лучший показатель в карьере Проворова. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу и сделал результативную передачу, продлив результативную серию до 11 встреч. Он вышел на седьмое место в истории НХЛ по очкам среди европейцев. Голкипер «Эвеланш» Семён Варламов отразил 18 бросков из 23 и был заменён в середине второго периода. Защитник Никита Задоров совершил 7 силовых приёмов. Владислав Каменев досрочно завершил матч из-за травмы. Никита Щербак дебютировал за «Кингз» и забросил шайбу.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Варламов«Колорадо»18 из 2378,31:7
Бобровский«Коламбус»10 из 1376,90:4
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Щербак (н)«Лос-Анджелес»1+002310-13.32
Малкин (н)«Питтсбург»0+0-1010029%20.02
Каменев (н)«Колорадо»0+0-10000-04.18
Кучеров (н)«Тампа»0+100120-18.02
Наместников (н)«Рейнджерс»1+0+10332100%16.37
Дадонов (н)«Флорида»0+1+10211-23.05
Овечкин (н)«Вашингтон»1+1+20512-20.07
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+1+1220160%15.21
Панарин (н)«Коламбус»0+0-10300-21.15
Орлов (з)«Вашингтон»0+1+12100-21.35
Киселевич (з)«Флорида»0+0-10000-14.28
Задоров (з)«Колорадо»0+004170-13.58
Сергачёв (з)«Тампа»0+1+30240-19.26
Зайцев (з)«Торонто»0+0-20100-20.04
Ожиганов (з)«Торонто»0+0-10111-14.32
Проворов (з)«Филадельфия»1+0+50400-23.37
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент