Итоги дня НХЛ для россиян: «+5» Проворова, 7 хитов Задорова, провал вратарей

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. На лёд выходили 18 представителей России.
Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 10 бросков из 13 и был заменён после первого периода. Для российского вратаря календарная неделя сложилась крайне неудачно. В трёх матчах он одержал одну победу и пропустил 14 шайб. Джон Торторелла дважды принимал решение о замене Бобровского в ходе матча. Сергей проводит худший сезон в карьере. Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов закончил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (6:2) с показателем полезности «+5». Это лучший показатель в карьере Проворова. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу и сделал результативную передачу, продлив результативную серию до 11 встреч. Он вышел на седьмое место в истории НХЛ по очкам среди европейцев. Голкипер «Эвеланш» Семён Варламов отразил 18 бросков из 23 и был заменён в середине второго периода. Защитник Никита Задоров совершил 7 силовых приёмов. Владислав Каменев досрочно завершил матч из-за травмы. Никита Щербак дебютировал за «Кингз» и забросил шайбу.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Варламов
|«Колорадо»
|18 из 23
|78,3
|1:7
|Бобровский
|«Коламбус»
|10 из 13
|76,9
|0:4
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Щербак (н)
|«Лос-Анджелес»
|1+0
|0
|2
|3
|1
|0
|-
|13.32
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+0
|-1
|0
|1
|0
|0
|29%
|20.02
|Каменев (н)
|«Колорадо»
|0+0
|-1
|0
|0
|0
|0
|-
|04.18
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+1
|0
|0
|1
|2
|0
|-
|18.02
|Наместников (н)
|«Рейнджерс»
|1+0
|+1
|0
|3
|3
|2
|100%
|16.37
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+1
|+1
|0
|2
|1
|1
|-
|23.05
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|1+1
|+2
|0
|5
|1
|2
|-
|20.07
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|+1
|2
|2
|0
|1
|60%
|15.21
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0+0
|-1
|0
|3
|0
|0
|-
|21.15
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+1
|+1
|2
|1
|0
|0
|-
|21.35
|Киселевич (з)
|«Флорида»
|0+0
|-1
|0
|0
|0
|0
|-
|14.28
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|4
|1
|7
|0
|-
|13.58
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+1
|+3
|0
|2
|4
|0
|-
|19.26
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|-2
|0
|1
|0
|0
|-
|20.04
|Ожиганов (з)
|«Торонто»
|0+0
|-1
|0
|1
|1
|1
|-
|14.32
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|1+0
|+5
|0
|4
|0
|0
|-
|23.37