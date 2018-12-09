Итоги дня НХЛ для россиян: «+5» Проворова, 7 хитов Задорова, провал вратарей

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. На лёд выходили 18 представителей России.

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 10 бросков из 13 и был заменён после первого периода. Для российского вратаря календарная неделя сложилась крайне неудачно. В трёх матчах он одержал одну победу и пропустил 14 шайб. Джон Торторелла дважды принимал решение о замене Бобровского в ходе матча. Сергей проводит худший сезон в карьере. Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов закончил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (6:2) с показателем полезности «+5». Это лучший показатель в карьере Проворова. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу и сделал результативную передачу, продлив результативную серию до 11 встреч. Он вышел на седьмое место в истории НХЛ по очкам среди европейцев. Голкипер «Эвеланш» Семён Варламов отразил 18 бросков из 23 и был заменён в середине второго периода. Защитник Никита Задоров совершил 7 силовых приёмов. Владислав Каменев досрочно завершил матч из-за травмы. Никита Щербак дебютировал за «Кингз» и забросил шайбу.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Варламов «Колорадо» 18 из 23 78,3 1:7 Бобровский «Коламбус» 10 из 13 76,9 0:4