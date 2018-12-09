ЦСКА — «Салават Юлаев»: Кареев — в воротах гостей, Ткачёв вернулся в заявку

Стали известны составы на матч ЦСКА с «Салаватом Юлаевым», который состоится сегодня, 9 декабря, на «ЦСКА Арене», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Начало встречи — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

ЦСКА:

Сорокин (Юханссон);

Нестеров – Блажиевский, Капризов – Шалунов – Григоренко;

Дальбек – Марченко, Слепышев – Андронов – Калинин;

Науменков – Пашнин, Толчинский – Вей – Скотт;

Чмыхов, Мамин – Попов – Окулов, Ртищев.

«Салават Юлаев»:

Кареев (Метсола);

Панин – Ларсен, Хартикайнен – Кемппайнен – Умарк;

Арзамасцев – Коледов, Кугрышев – Хохряков – Бурдасов;

Гареев – Сергеев, Ткачёв – Бусаров – Филатов;

Елизаров – Терещенко, Жарков – Кадейкин – Дубровский.