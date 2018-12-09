ЦСКА — «Салават Юлаев»: Кареев — в воротах гостей, Ткачёв вернулся в заявку

Стали известны составы на матч ЦСКА с «Салаватом Юлаевым», который состоится сегодня, 9 декабря, на «ЦСКА Арене», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Начало встречи — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Нестеров – Блажиевский, Капризов – Шалунов – Григоренко;
Дальбек – Марченко, Слепышев – Андронов – Калинин;
Науменков – Пашнин, Толчинский – Вей – Скотт;
Чмыхов, Мамин – Попов – Окулов, Ртищев.
«Салават Юлаев»:
Кареев (Метсола);
Панин – Ларсен, Хартикайнен – Кемппайнен – Умарк;
Арзамасцев – Коледов, Кугрышев – Хохряков – Бурдасов;
Гареев – Сергеев, Ткачёв – Бусаров – Филатов;
Елизаров – Терещенко, Жарков – Кадейкин – Дубровский.