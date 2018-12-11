«Йокерит» — «Салават»: гости выиграли, бросив в створ только 12 раз

В Хельсинки местный «Йокерит» уступил уфимскому «Салавату Юлаеву», встреча завершилась со счётом 2:3. Гости одержали победу, бросив в створ лишь 12 раз, в третьем периоде забив два гола с трёх бросков. «Йокерит» бросил в створ ворот гостей 35 раз.

«Салават» обыграл «Йокерит» благодаря дублю Хартикайнена

Счёт был открыт 8-й минуте, точным броском сумел отметиться нападающий команды гостей Теэму Хартикайнен. Второй период прошёл без заброшенных шайб. На 43-й минуте гол Стива Мозеса восстановил равновесие в счёте, вскоре уфимцы вышли вперёд благодаря шайбе Максима Майорова, но бросок 19-летнего Кристиана Весалайнена вновь сделал счёт равным. Победный гол забил на 59-й минуте Хартикайнен, оформивший дубль.



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