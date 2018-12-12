Ахапов: согласно всем официальным документам, Новосибирск — площадка МЧМ-2023

Министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов прокомментировал информацию о проведении части молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске.

«Хочу всех успокоить. Новосибирская область готовится к проведению молодёжного чемпионату мира по хоккею, все мероприятия идут согласно графику. Я не хотел бы комментировать сообщения СМИ о том, что Омск рассматривался в качестве дополнительной площадки для проведения этих соревнований. Согласно всем официальным документам, площадкой чемпионата является Новосибирск.

Есть письмо Международной Федерации хоккея, где именно Новосибирск указан местом проведения чемпионата, в международном календаре спортивных мероприятий также указан Новосибирск. Именно это говорил лично глава Международной федерации хоккея Рене Фазель, когда был в Новосибирске вместе с президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком и давал старт подготовки молодежного чемпионата 2023 года», — цитирует Ахапова пресс-служба областного правительства.