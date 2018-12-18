Сейв Андрея Василевского стал лучшим на прошлой неделе в НХЛ

Национальная хоккейная лига представила топ-10 сейвов прошлой игровой недели. Лучшим стал сейв вратаря «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского в матче с «Торонто Мэйпл Лифс». Нападающий «Торонто» Патрик Марло с пятака добивал шайбу в ворота, однако российский вратарь совершил сейв года, убрав пяткой шайбу с линии ворот.
10. Деван Дубник («Миннесота Уайлд»)
9. Туукка Раск («Бостон Брюинз»)
8. Петр Мразек («Каролина Харрикейнз»)
7. Сергей Бобровский («Коламбус Блю Джекетс»)
6. Робин Ленер («Нью-Йорк Айлендерс»)
5. Микко Коскинен («Эдмонтон Ойлерз»)
4. Кэм Уорд («Чикаго Блэкхоукс»)
3. Линус Улльмарк («Баффало Сэйбрз»)
2. Давид Риттих («Калгари Флэймз»)
1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)
Видео также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
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