Сейв Андрея Василевского стал лучшим на прошлой неделе в НХЛ

Национальная хоккейная лига представила топ-10 сейвов прошлой игровой недели. Лучшим стал сейв вратаря «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского в матче с «Торонто Мэйпл Лифс». Нападающий «Торонто» Патрик Марло с пятака добивал шайбу в ворота, однако российский вратарь совершил сейв года, убрав пяткой шайбу с линии ворот.

10. Деван Дубник («Миннесота Уайлд»)

9. Туукка Раск («Бостон Брюинз»)

8. Петр Мразек («Каролина Харрикейнз»)

7. Сергей Бобровский («Коламбус Блю Джекетс»)

6. Робин Ленер («Нью-Йорк Айлендерс»)

5. Микко Коскинен («Эдмонтон Ойлерз»)

4. Кэм Уорд («Чикаго Блэкхоукс»)

3. Линус Улльмарк («Баффало Сэйбрз»)

2. Давид Риттих («Калгари Флэймз»)

1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)

Видео также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.