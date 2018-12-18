Лукашенко: противно смотреть за игрой минского «Динамо» и сборных Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание на низкое качество подготовки тренерских кадров по видам спорта. При этом глава государства особо затронул тему хоккея. На завершившемся 16 декабря в Фюссене молодёжном чемпионате мира в первом дивизионе белорусская команда не смогла завоевать путёвку в элитную группу.

«Мы проигрываем тем командам, которых мы два года назад на одном коньке обыгрывали. Противно смотреть на игру что минского «Динамо», что сборных команд. Это работа тренеров.

Сегодня тренеров выпускаем в три раза больше, чем их работает. Примите меры, чтобы, закончив образование, шёл работать тренером. Нет — лишайте его диплома. Это такая работа в данном учебном заведении. Там должны быть преданные и надёжные люди, если они пришли и хотят работать тренерами или учителями физической культуры.

На плечах тренера лежит основная ответственность за поиск, отбор, подготовку и мотивацию будущих чемпионов. С другой стороны, создавая для тренера необходимые условия, нужно наладить эффективный контроль за его работой, за учётом занимающихся в спортивных школах», — цитирует Лукашенко «БелТА».