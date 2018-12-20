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Итоги дня в НХЛ для россиян: шесть хитов Овечкина, пас Малкина, травма Задорова

Итоги дня в НХЛ для россиян: шесть хитов Овечкина, пас Малкина, травма Задорова
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В двух матчах приняли участие пять представителей России.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сумел продлить результативную серию до 15 матчей, а голевую – до семи. В матче с «Питтсбург Пингвинз» (1:2) он отметился пятью бросками и шестью силовыми приёмами. Нападающий «столичных» Евгений Кузнецов выиграл 31% вбрасываний и нанёс пять бросков, защитник Дмитрий Орлов заработал показатель полезности «-1». Форвард «пингвинов» Евгений Малкин выиграл 60% вбрасываний и отдал голевой пас. Защитник «Колорадо» Никита Задоров в игре с «Монреалем» (2:1) провёл на льду всего 7 минут 3 секунд, получив травму во втором периоде.

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВыбрасыванияВремя
Овечкин (н)«Вашингтон»0+002561-25.14
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+00050131%21.43
Орлов (з)«Вашингтон»0+0-10210-21.59
Малкин (н)«Питтсбург»0+10031060%14.29
Задоров (з)«Колорадо»0+002110-7.03
Злой Овечкин. Он орал на Кросби, сломал клюшку и ударил по лицу Летанга
Таким капитана «Вашингтона» мы не видели очень давно.
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