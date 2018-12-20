Итоги дня в НХЛ для россиян: шесть хитов Овечкина, пас Малкина, травма Задорова

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В двух матчах приняли участие пять представителей России.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сумел продлить результативную серию до 15 матчей, а голевую – до семи. В матче с «Питтсбург Пингвинз» (1:2) он отметился пятью бросками и шестью силовыми приёмами. Нападающий «столичных» Евгений Кузнецов выиграл 31% вбрасываний и нанёс пять бросков, защитник Дмитрий Орлов заработал показатель полезности «-1». Форвард «пингвинов» Евгений Малкин выиграл 60% вбрасываний и отдал голевой пас. Защитник «Колорадо» Никита Задоров в игре с «Монреалем» (2:1) провёл на льду всего 7 минут 3 секунд, получив травму во втором периоде.

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Выбрасывания Время Овечкин (н) «Вашингтон» 0+0 0 2 5 6 1 - 25.14 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+0 0 0 5 0 1 31% 21.43 Орлов (з) «Вашингтон» 0+0 -1 0 2 1 0 - 21.59 Малкин (н) «Питтсбург» 0+1 0 0 3 1 0 60% 14.29 Задоров (з) «Колорадо» 0+0 0 2 1 1 0 - 7.03