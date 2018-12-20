Итоги дня в НХЛ для россиян: шесть хитов Овечкина, пас Малкина, травма Задорова

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В двух матчах приняли участие пять представителей России.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сумел продлить результативную серию до 15 матчей, а голевую – до семи. В матче с «Питтсбург Пингвинз» (1:2) он отметился пятью бросками и шестью силовыми приёмами. Нападающий «столичных» Евгений Кузнецов выиграл 31% вбрасываний и нанёс пять бросков, защитник Дмитрий Орлов заработал показатель полезности «-1». Форвард «пингвинов» Евгений Малкин выиграл 60% вбрасываний и отдал голевой пас. Защитник «Колорадо» Никита Задоров в игре с «Монреалем» (2:1) провёл на льду всего 7 минут 3 секунд, получив травму во втором периоде.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Выбрасывания
|Время
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|2
|5
|6
|1
|-
|25.14
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|5
|0
|1
|31%
|21.43
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|-1
|0
|2
|1
|0
|-
|21.59
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+1
|0
|0
|3
|1
|0
|60%
|14.29
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|2
|1
|1
|0
|-
|7.03