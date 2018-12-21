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Итоги дня НХЛ для россиян: серии Кучерова и Свечникова, «десятка» Проворова

Итоги дня НХЛ для россиян: серии Кучерова и Свечникова, «десятка» Проворова
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В 12 матчах приняли участие 16 представителей России.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 2 (0+2) очка, продлив результативную серию до семи матчей, в которых набрал 10 (3+7) очков. Форвард «Каролины» Андрей Свечников забросил 10-ю шайбу в сезоне и продлил результативную серию до четырёх матчей, в которых на его счету 5 (4+1) очков. Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов провёл на льду 15 минут 58 секунд (1,06 – в большинстве, показатель полезности «-1»), улучшив прежний результат более чем на две минуты. Он отметился голевой передачей и силовым приёмом. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов толкнул арбитра, за что получил дисциплинарную «десятку». После того как истекло время штрафа, Проворов смог вернуться на лёд.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Бобровский«Коламбус»29 из 3096,72:1
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Дадонов (н)«Флорида»0+000401-17.48
Малкин (н)«Питтсбург»0+00230045%18.07
А. Свечников (н)«Каролина»1+0-10210-16.57
Панарин (н)«Коламбус»0+000500-21.03
Анисимов (н)«Чикаго»0+1+20000-16.30
Гурьянов (н)«Даллас»0+1-10010-15.58
Ничушкин (н)«Даллас»0+0-10420100%10.57
Радулов (н)«Даллас»0+1023110%19.06
Кучеров (н)«Тампа»0+2+20400-24.14
Тарасенко (н)«Сент-Луис»1+0-10400-17.23
Голдобин (н)«Ванкувер»0+000000-09.33
Куликов (з)«Виннипег»0+0+10011-11.08
Проворов (з)«Филадельфия»0+0-112111-17.53
Зайцев (з)«Торонто»0+002202-21.02
Любушкин (з)«Аризона»0+0-10430-11.21
Андрей Свечников стал третьим российским игроком с 10 голами в НХЛ до 19 лет
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