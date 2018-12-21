Итоги дня НХЛ для россиян: серии Кучерова и Свечникова, «десятка» Проворова

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В 12 матчах приняли участие 16 представителей России.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 2 (0+2) очка, продлив результативную серию до семи матчей, в которых набрал 10 (3+7) очков. Форвард «Каролины» Андрей Свечников забросил 10-ю шайбу в сезоне и продлил результативную серию до четырёх матчей, в которых на его счету 5 (4+1) очков. Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов провёл на льду 15 минут 58 секунд (1,06 – в большинстве, показатель полезности «-1»), улучшив прежний результат более чем на две минуты. Он отметился голевой передачей и силовым приёмом. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов толкнул арбитра, за что получил дисциплинарную «десятку». После того как истекло время штрафа, Проворов смог вернуться на лёд.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Бобровский «Коламбус» 29 из 30 96,7 2:1

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Дадонов (н) «Флорида» 0+0 0 0 4 0 1 - 17.48 Малкин (н) «Питтсбург» 0+0 0 2 3 0 0 45% 18.07 А. Свечников (н) «Каролина» 1+0 -1 0 2 1 0 - 16.57 Панарин (н) «Коламбус» 0+0 0 0 5 0 0 - 21.03 Анисимов (н) «Чикаго» 0+1 +2 0 0 0 0 - 16.30 Гурьянов (н) «Даллас» 0+1 -1 0 0 1 0 - 15.58 Ничушкин (н) «Даллас» 0+0 -1 0 4 2 0 100% 10.57 Радулов (н) «Даллас» 0+1 0 2 3 1 1 0% 19.06 Кучеров (н) «Тампа» 0+2 +2 0 4 0 0 - 24.14 Тарасенко (н) «Сент-Луис» 1+0 -1 0 4 0 0 - 17.23 Голдобин (н) «Ванкувер» 0+0 0 0 0 0 0 - 09.33 Куликов (з) «Виннипег» 0+0 +1 0 0 1 1 - 11.08 Проворов (з) «Филадельфия» 0+0 -1 12 1 1 1 - 17.53 Зайцев (з) «Торонто» 0+0 0 2 2 0 2 - 21.02 Любушкин (з) «Аризона» 0+0 -1 0 4 3 0 - 11.21