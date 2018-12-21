Итоги дня НХЛ для россиян: серии Кучерова и Свечникова, «десятка» Проворова

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В 12 матчах приняли участие 16 представителей России.
Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 2 (0+2) очка, продлив результативную серию до семи матчей, в которых набрал 10 (3+7) очков. Форвард «Каролины» Андрей Свечников забросил 10-ю шайбу в сезоне и продлил результативную серию до четырёх матчей, в которых на его счету 5 (4+1) очков. Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов провёл на льду 15 минут 58 секунд (1,06 – в большинстве, показатель полезности «-1»), улучшив прежний результат более чем на две минуты. Он отметился голевой передачей и силовым приёмом. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов толкнул арбитра, за что получил дисциплинарную «десятку». После того как истекло время штрафа, Проворов смог вернуться на лёд.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Бобровский
|«Коламбус»
|29 из 30
|96,7
|2:1
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+0
|0
|0
|4
|0
|1
|-
|17.48
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+0
|0
|2
|3
|0
|0
|45%
|18.07
|А. Свечников (н)
|«Каролина»
|1+0
|-1
|0
|2
|1
|0
|-
|16.57
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0+0
|0
|0
|5
|0
|0
|-
|21.03
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0+1
|+2
|0
|0
|0
|0
|-
|16.30
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|0+1
|-1
|0
|0
|1
|0
|-
|15.58
|Ничушкин (н)
|«Даллас»
|0+0
|-1
|0
|4
|2
|0
|100%
|10.57
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+1
|0
|2
|3
|1
|1
|0%
|19.06
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+2
|+2
|0
|4
|0
|0
|-
|24.14
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|1+0
|-1
|0
|4
|0
|0
|-
|17.23
|Голдобин (н)
|«Ванкувер»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|09.33
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|+1
|0
|0
|1
|1
|-
|11.08
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|-1
|12
|1
|1
|1
|-
|17.53
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|0
|2
|2
|0
|2
|-
|21.02
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|-1
|0
|4
|3
|0
|-
|11.21