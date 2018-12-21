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Ключевой защитник сборной Швеции Тимоти Лильегрен пропустит МЧМ-2019

Ключевой защитник сборной Швеции Тимоти Лильегрен пропустит МЧМ-2019
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Защитник системы «Торонто Мэйпл Лифс» Тимоти Лильегрен из-за травмы не сыграет за сборную Швеции на молодёжном чемпионате мира 2019 года в Ванкувере и Виктории, информирует официальный сайт НХЛ.

Календарь молодёжного чемпионата мира 2019 года

Игрок получил травму голеностопа 1 декабря, играя за «Торонто Марлис» в матче регулярного чемпионата АХЛ. Он не успевает восстановиться к МЧМ, ожидается, что он пропустит ещё несколько недель.

19-летний игрок, выбранный под общим 17-м номером в первом раунде драфта-2017, набрал 8 (2+6) очков в 19 матчах АХЛ в нынешнем сезоне.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, её соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.

Лильегрен и Боквист вошли в состав сборной Швеции на МЧМ по хоккею 2019 года
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