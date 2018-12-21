Илья Ковальчук сыграет с «Сан-Хосе Шаркс» в третьем звене «Лос-Анджелеса»

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс», сообщает в своём «твиттере» журналист Джон Розен.

Россиянин выйдет на матч в третьем звене с Бренданом Лайпсиком и Нейтом Томпсоном. Ковальчук выбыл из строя в начале декабря из-за инфекции в лодыжке, хоккеисту потребовалось хирургическое вмешательство. Ожидается, что другой российский нападающий «королей», Никита Щербак, в состав на матч не попадёт.

В этом сезоне Ковальчук провёл 25 матчей, забросил 5 шайб и отдал 9 голевых передач при показателе полезности «–13». В игре с «Эдмонтон Ойлерз» (2:3) 30 ноября Ковальчук не смог набрать очки 11-й раз подряд. На льду он провёл 14 минут 11 секунд.