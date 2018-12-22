Гавриков – о матче на футбольном стадионе: такие игры нужно проводить каждый год

Защитник СКА Владислав Гавриков подвёл итоги домашнего матча с ЦСКА (1:4), который стал самым посещаемым в истории европейского клубного хоккея.



«Каждый из четырёх матчей складывался по-разному. Где-то чего-то не хватало. Конкретно сегодня должны были реализовывать моменты. Было большинство, нужно было забивать. Игра бы пошла по-другому.

ЦСКА – молодцы, у них хорошая команда, хороший подбор игроков. Есть ребята, которые могут забить. Есть те, кто хорошо выполняют черновую работу в меньшинстве.



Крутая атмосфера. Спасибо болельщикам, что пришли, за поддержку. Нечасто мы играем при таких трибунах, подобные игры запоминаются надолго. Надеюсь, что болельщикам тоже понравилась атмосфера внутри и вокруг. Как игрок скажу, что такие матчи нужно проводить каждый год. Играть при такой атмосфере невероятно!



Когда забил за Россию на этом стадионе, отметил гол жестом Дзюбы? Получилось спонтанно. На этом стадионе, вроде, так принято. Своего персонального гостя – мальчика из Цюриха – не видел. Думаю, наша пресс-служба поможет», — передаёт слова Гаврикова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.