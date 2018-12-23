Джек Хьюз вошёл в окончательный состав сборной США на МЧМ-2019

Стал известен окончательный состав сборной США на молодёжный чемпионат мира по хоккею 2019 года, информирует национальная федерация хоккея.

Календарь молодёжного чемпионата мира 2019 года

Вратари: Кайл Кейзер («Ошава Дженералз»), Спенсер Найт (США U18) и Кэйден Примо (Северо-Восточный университет).



Защитники: Майки Андерсон (университет Миннесоты Далут), Куинн Хьюз (университет Мичигана), Фил Кэмп (Йельский университет), К'Андре Миллер (университет Висконсина), Дилэн Самберг (университет Миннесоты Далут), Маттиас Самуэльссон (университет Западного Мичигана) и Джек Сент-Ивэни (Йельский университет).



Форварды: Эван Барретт (университет штата Пенсильвания), Ноа Кэйтс (университет Миннесоты Далут), Саша Хмелевски («Оттава 67-е»), Логан Коккерилл (университет Бостона) Джек Друри (университет Гарварда), Джоэль Фараби (университет Бостона), Джек Хьюз (США U18), Тайлер Мэдден (Северо-Восточный университет), Джош Норрис (университет Мичигана), Джей О'Брайен (колледж Провиденса), Райан Полинг (государственный университет Сент-Клауда), Джейсон Робертсон («Ниагара Айс Догз») и Оливер Вальстрём (колледж Бостона).



Одними из ключевых игроков команды должны стать Джек Хьюз и Оливер Вальстрём. 17-летний Хьюз, выступающий за команду США U18, является фаворитом драфта НХЛ в 2019 году. Во многих рейтингах североамериканских экспертов он занимает первое место. Вальстрём был выбран «островитянами» на драфте-2018 в первом раунде под общим 11-м номером. В этом сезоне он выступает за университет Бостона. Защитник Куинн Хьюз представлял национальную команду на чемпионате мира — 2018. Нападающий Джоэль Фараби был выбран «Филадельфией Флайерз» на прошлом драфте в первом раунде под общим 14-м номером. Форвард Райан Полинг был выбран «Монреаль Канадиенс» на драфте-2017 в первом раунде под общим 25-м номером.