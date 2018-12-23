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Боквист и Лундестрём вошли в окончательный состав сборной Швеции на МЧМ-2019

Боквист и Лундестрём вошли в окончательный состав сборной Швеции на МЧМ-2019
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Стал известен предварительный состав сборной Швеции на молодёжный чемпионат мира по хоккею 2019 года, информирует официальный сайт Федерации хоккея Швеции.

Календарь молодёжного чемпионата мира 2019 года

В заявку шведской хоккейной сборной вошли:

Вратари: Адам Эмман, Самуэль Эрссон и Улле Эрикссон Эк.

Защитники: Адам Боквист, Филипп Броберг, Адам Гиннинг, Расмус Сандин, Нильс Лундквист, Эрик Бреннстрём и Филип Вестерлунд.

Форварды: Эмиль Бемстрём, Самуэль Фагемо, Юхан Сёдергран, Оскар Бёк, Филип Свеннингсон, Якуб Олофссон, Филип Хелландер, Лукас Эльвенес, Рикард Хагг, Давид Густафссон, Фабиан Зеттерлунд и Понтус Хольмберг.

Одними из ключевых игроков шведской сборной должны стать защитник Адам Боквист, выбранный «Чикаго Блэкхоукс» в первом раунде драфта-2018 под восьмым номером, и нападающий системы «Анахайм Дакс» Исак Лундестрём. Исак является единственным игроком шведской сборной с опытом выступлений в НХЛ.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 27 декабря по 6 января в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, её соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.

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