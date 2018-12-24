Видеообзор матча «Каролина» — «Бостон», в котором Ахо набрал четыре очка

Клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз» победил «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата. Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и закончилась со счётом 5:3 (1:2, 3:1, 1:0) в пользу хозяев.



Главными героями встречи стали форварды «Каролины» Теуво Терявяйнен и Себастьян Ахо, забросившие по две шайбы и отдавшие по две результативные передачи.



Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 17 минут 25 секунд, нанёс два броска в створ ворот, совершил 2 силовых приёма и закончил матч с показателем полезности «+1».



НХЛ признала Ахо лучшим хоккеистом прошедшего игрового дня. В нынешнем сезоне 21-летний финн провёл 35 матчей и набрал 38 (14+24) очков.

Видеообзор матча «Каролина» — «Бостон» доступен на «Чемпионате».