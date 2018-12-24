Билялетдинов: Энрот здорово отстоял, не зря стал лучшим игроком матча

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги встречи с минским «Динамо» (2:3).

«Сейчас не такое хорошее время, не всё получается, но ребята работают, трудятся. Сегодня сделали очень много в атаке, но, к сожалению, Энрот отстоял очень здорово, и это усложнило игру. Не случайно, что он был назван лучшим игроком матча. Нам есть над чем работать», — передает слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

«Ак Барс» потерпел поражение от минского «Динамо»

Хозяевам удался первый период: «зубры» забросили две шайбы усилиями Алексея Терещенко и Сергея Костицына. Следующие 20 минут встречи прошли без голов. На старте третьего периода казанский клуб сократил отставание благодаря голу Иржи Секача. На 45-й минуте Дмитрий Буйницкий точным броском восстановил разницу в две шайбы. На 53-й минуте Роб Клинкхаммер, отыграв один гол, установил окончательный счёт.