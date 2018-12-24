Лукоянов: грубая игра с минским «Динамо» вызвана желанием победить

Нападающий казанского «Ак Барса» Артём Лукоянов поделился впечатлениями от проигранного матча с минским «Динамо» (2:3).



«Грубая игра вызвана тем, что каждый хотел выиграть. Игра была живой, кто-то где-то не успевал, приходилось фолить. Думаю, не получилось сегодня сыграть так, как мы можем. Недовольны результатом. Естественно, нам не удался старт игры, это отразилось на всём матче. Чего не хватило для победы? Победы», — передает слова Лукоянова корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

«Ак Барс» потерпел поражение от минского «Динамо»

Хозяевам удался первый период: «зубры» забросили две шайбы усилиями Алексея Терещенко и Сергея Костицына. Следующие 20 минут встречи прошли без голов. На старте третьего периода казанский клуб сократил отставание благодаря голу Иржи Секача. На 45-й минуте Дмитрий Буйницкий точным броском восстановил разницу в две шайбы. На 53-й минуте Роб Клинкхаммер, отыграв один гол, установил окончательный счёт.