Чехия – Россия: Галимов в меньшинстве открыл счёт

Молодёжная сборная России проводит второй матч на чемпионате мира-2019 с командой Чехии. После первого периода команда Валерия Брагина ведёт со счётом 1:0. На 18-й минуте при игре в меньшинстве отличился Артём Галимов, ассистентом выступил Кирилл Слепец.

Посмотреть видео гола можно в «твиттере» TSN.

Напомним, в дебютном матче на МЧМ-2019 россияне обыграли датчан со счётом 4:0. Сборная Чехии стартовала на турнире с победы над командой Швейцарии (2:1 ОТ).

Российская команда попала в группу А, где её соперниками являются сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.

Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2019 года

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 27 декабря по 6 января в Ванкувере и Виктории.