Россия в матче с Чехией на МЧМ-2019 забила два гола при игре в меньшинстве

Молодёжная сборная России проводит второй матч на чемпионате мира-2019 с командой Чехии. После второго периода команда Валерия Брагина ведёт со счётом 2:1. Интересно, что оба гола россияне забили в меньшинстве.

На 18-й минуте отличился Артём Галимов, ассистентом выступил Кирилл Слепец. А в конце второго периода контратаку два в два точным броском после передачи Павла Шэна завершил Николай Коваленко.

Россия забила два гола Чехии в меньшинстве на МЧМ! LIVE Фото, видео, статистика и все самые интересные подробности о матчах МЧМ-2019 – в одном материале.

Видео голов можно посмотреть в «твиттере» TSN.

Напомним, в дебютном матче на МЧМ-2019 россияне обыграли датчан со счётом 4:0. Сборная Чехии стартовала на турнире с победы над командой Швейцарии (2:1 ОТ).

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 27 декабря по 6 января в Ванкувере и Виктории.