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Нападающий молодёжной сборной Чехии дал автограф, сидя на скамейке штрафников

Нападающий молодёжной сборной Чехии дал автограф, сидя на скамейке штрафников
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Молодёжная сборная России одержала вторую победу на чемпионате мира — 2019, обыграв команду Чехии со счётом 2:1. В середине второго периода произошёл любопытный эпизод. Нападающий сборной Чехии Ян Керн заработал удаление. В то время пока игрок находился на скамейке штрафников, у него попросили автограф. Хоккеист не отказался и оставил роспись в блокноте.

Видео можно посмотреть в «твиттере» TSN.

В следующем туре сборная Чехии сыграет с командой Канады.

Молодёжный чемпионат мира проходит с 27 декабря по 6 января в Ванкувере и Виктории. Чешская команда попала в группу А, где её соперниками являются сборные Канады, России, Швейцарии и Дании.

Сборная России обыграла Чехию, одержав вторую победу подряд на МЧМ
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