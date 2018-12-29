Лукоянов: «Ак Барс» проиграл три матча, но у нас всё под контролем

Нападающий «Ак Барса» Александр Лукоянов поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Нефтехимиком». Игра состоится завтра, 30 декабря, начало — в 15:00 мск. К матчу с принципиальным соперником казанцы подходят с серией из трёх поражений.



«Все прекрасно понимают, что проиграли три матча. Но жизнь на этом не заканчивается, чемпионат продолжается, поэтому всё можно исправить. Думаю, мы это исправим только победами, тем более завтра матч. Думаю, «Ак Барс» покажет хороший хоккей, приложит для этого все усилия. Без поражений не бывает побед, поэтому всё под контролем, всё нормально. Настраиваемся и, думаю, завтра порадуем своих болельщиков.



Мы к битве с «Нефтехимиком», безусловно, готовы. Если вспоминать последний матч, во втором и третьем периодах команда билась, показывала хороший, силовой хоккей. Я думаю, завтра нужно будет и хоккей показать хороший, и силовую борьбу, поэтому без разницы — новый тренер у соперника или старый. Играет-то у них команда. Мы будем действовать с полной отдачей», — приводит слова игрока официальный сайт «Ак Барса».

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