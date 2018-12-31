Защитник сборной Канады дисквалифицирован на один матч и не сыграет с Россией

Западающий молодёжной сборной Канады Джаред Макисаак дисквалифицирован на один матч, сообщает «твиттер» Международной федерации хоккея.
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В матче с Чехией (5:1) Макисаак грубо атаковал нападающего чешской команды Яхима Конделика. Удар пришёлся в область головы и шеи, однако американо-финский дуэт главных арбитров в лице Кеннета Андерсона и Ласси Хейккинена не зафиксировал нарушения правил. Макисаак пропустит заключительный матч группового этапа, в котором подопечные Тима Хантера сыграют со сборной России.
Матч молодёжного чемпионата мира Россия– Канада состоится завтра, 1 января, начало – в 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
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