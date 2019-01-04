Карандин: арбитраж — самый большой риск полуфинала Россия — США

Легендарный отечественный арбитр, почётный вице-президент ФХР Юрий Карандин поделился мнением о предстоящем полуфинале молодёжного чемпионата мира с участием сборной России. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — США.



«Из-за сенсационной неудачи канадцев в полуфинал вышли три европейские команды — Россия, Финляндия, Швейцария и лишь одна североамериканская — США. В такой ситуации организаторам не выгодно получить европейский финал, на который, предположу, 18 тыс. зрителей в Ванкувере не соберёшь.



Поэтому опасаюсь, что в полуфинале с единственным представителем Нового Света любой европейской команде пришлось бы тяжело в плане судейства. Что уж говорить о сборной России, которую и в предыдущих матчах судили в Ванкувере жёстче, чем американцев. В этом смысле Канада во втором полуфинале, да ещё с перспективой самого кассового финала Россия — Канада была бы нам полезна больше, чем Швейцария с Финляндией. В общем, опасаюсь, арбитраж — самый большой риск нашего полуфинала», — приводит слова Карандина Russia-Hockey.

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