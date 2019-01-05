Брызгалов – о Костине: когда посылаешь куда подальше, какую реакцию вы ждёте?

Известный вратарь обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов прокомментировал поведение капитана молодёжной сборной России Клима Костина после поражения от США (1:2) в полуфинальном матче чемпионата мира.

Капитан сборной России выругался в сторону трибун после завершения матча. На церемонии награждения российский форвард в раздражении выкинул свой шлем, вызвав недовольство трибун. Услышав неодобрительный гул, нападающий системы «Сент-Луис Блюз» перешёл на нецензурную лексику.

«Когда ты посылаешь куда подальше, какую реакцию вы хотите от людей? Это неспортивное поведение. Надо уметь проигрывать достойно. Это хоккей. Да, проиграли. Надо было выигрывать, чтобы иметь положительные эмоции. Всё было в их руках. Но игра закончилась, надо уметь вести себя достойно и проигрывать, а не скатываться на откровенно неспортивное поведение".

Видео можно посмотреть в «твиттере» Стивена Эллиса.

«Парня переполняют эмоции, видать, очень сильно хотел выиграть молодёжный чемпионат мира, не удалось. Но жизнь же на этом не заканчивается, это всего лишь МЧМ. Да, он бывает один-два раза в карьере. У кого-то, если это гениальный игрок, три. Жизнь же идёт. Надо было сдержать эмоции? Хочет – сдерживает, хочет – нет. Вы спросили про то, была ли реакция людей справедливой. Болельщики почувствовали, что к ним проявили неуважение. Бросил шлем, не стал фотографироваться. Начал показывать свои негативные эмоции, своё неуважение к болельщикам, к официальным лицам, которые вручают призы. Соответственно болельщики так и отреагировали: «Почему ты проявляешь неуважение к организаторам, к людям, которые пришли посмотреть хоккей?». Поэтому они и стали «букать» на него, а он решил эскалировать и пойти дальше. Какой вы реакции ожидаете, когда тебя не уважают? Когда так себя ведёт спортсмен, который должен показывать пример для младших поколений?» — сказал Брызгалов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Капитан сборной России извинился за поведение после матча с США на МЧМ