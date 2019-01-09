Бучневич: не парюсь по поводу голов, тревожит, когда пропадают даже моменты

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич прокомментировал спад в своей игре. В последнем матче с «Вегасом» российский форвард провёл на льду лишь 10 минут.

«В последнее время перестал набирать очки и стал делать более черновую работу. В связи с этим стало меньше креатива и меньше голевых моментов. Голы, очки — по этому поводу я не парюсь. Но когда пропадают даже моменты, тогда меня это начинает тревожить по-настоящему и съедать изнутри. Из-за этого начинаю психовать, обрезаться.

Я молодой, амбициозный, мне нужно всё и сразу. Но не получается, пытаюсь себя перебороть. Куинн это видит, подходит, говорит: «Жди шанса, всё будет». Прежде было так, что просто сажали в запас. Тут сразу и доходчиво дали понять, что не так. Но я думаю, что он всё равно ждёт от меня большего. Это не то, что я и сам хочу от себя в атаке», — цитирует Бучневича официальный сайт НХЛ.