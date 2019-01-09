Бучневич: неправильно, что в НХЛ мне по пять раз били по одному и тому же пальцу

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич рассказал об особенностях игры в Национальной хоккейной лиге.

«Теперь я понимаю, почему здесь говорят «травма верхней части тела», «нижней части тела». Чтобы никто не знал, что именно у тебя болит. Может, это стечение обстоятельств, может, меня кто-то невзлюбил, но мы играли с некоторыми командами вроде «Филадельфии», и мне по пять раз на пятаке наотмашь били по одному и тому же пальцу. Это неправильно, я считаю.

Конечно, все хотят играть в плей-офф. Я в свой первый год в Нью-Йорке провёл несколько матчей. Безусловно, это лучшее время. Атмосфера на катках более интересная. Фанаты становятся чокнутыми. Надеюсь, мы туда попадём», — цитирует Бучневича официальный сайт НХЛ.